الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإفريقى، موعد مباراة الأهلى وصن داونز والقنوات الناقلة

الأهلى وصن داونز
الأهلى وصن داونز فيتو

الدوري الإفريقى، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

 وتذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإفريقي.

كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أون تايم سبورت التي نجحت مؤخرا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي.

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31 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

وتقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 31 مباراة بجميع البطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز فى 13 مباراة وخسر في 9 مناسبات وتعادل 9 مرات.

الأهلي تقابل مع 7 أندية من جنوب إفريقيا

التقى الأهلي مع 7 أندية من جنوب إفريقيا، وهم صن داونز 15 مباراة، أورلاندو بيراتس 6، أياكس كيب تاون مباراتين، بلاتينيوم ستارز مرتين، سوبر سبورت مواجهتان، بيديفست مباراتين، ومثلهما أمام كايزر تشفيز.

37 هدفا للأهلي في شباك أندية جنوب إفريقيا مقابل 33

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فرق جنوب أفريقيا 37 مرة واستقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا أمام فرق جنوب أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

والتقى الأهلي مع فريق صن داونز في 15 مباراة, حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات.

وكانت أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز  في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

مشوار الأهلي مع صن داونز

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز  في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2  لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام  2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم  2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

ثم التقى الأهلي مع صن داونز الجنوب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد وكرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

كذلك تقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وتعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق ثم فاز صن داونز في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 5-2.

وأخيرًا خسر الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

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