شوبير يطالب جماهير الأهلى بعدم التوقف عن التشجيع خلال مباراة صن داونز (فيديو)

الأهلى، طالب الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت جماهير النادى الأهلى التى سوف تحضر مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بعدم التوقف عن التشجيع خلال اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

وقال شوبير إنه يجب على جماهير الأهلى ألا تتوقف عن التشجيع خلال المباراة بصرف النظر عن نتيجة اللقاء.

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وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “تواجد 50 ألف مشجع للأهلي أمام صن داونز يجب أن يستغل بشكل يساعد الأهلى فى تحقيق الفوز على صن داونز والصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقي”.

الأهلى يسعى إلى تحقيق الفوز على صن داونز

ويدخل الفريق الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز باكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى التى يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

صن داونز يتطلع إلى الصعود إلى النهائي على حساب الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق صن داونز الجنوب بقيادة مدربه رولانى موكينا بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتاج إلى التعادل بأى نتيجة للصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى النهائي

تحقيق الفوز بهدف نظيف ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.

في حالة استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء باياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز ؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

في ىحراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في ىخط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

31 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

وتقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 31 مباراة بجميع البطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز فى 13 مباراة وخسر في 9 مناسبات وتعادل 9 مرات.

الأهلي تقابل مع 7 أندية من جنوب إفريقيا

والتقى الأهلي مع 7 أندية من جنوب إفريقيا، وهم صن داونز 15 مباراة، أورلاندو بيراتس 6، أياكس كيب تاون مباراتين، بلاتينيوم ستارز مرتين، سوبر سبورت مواجهتان، بيديفست مباراتين، ومثلهما أمام كايزر تشيفز.

37 هدفا للأهلي في شباك أندية جنوب إفريقيا مقابل 33

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فرق جنوب أفريقيا 37 مرة واستقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا أمام فرق جنوب أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

والتقى الأهلي مع فريق صن داونز في 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات.

وكانت أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

مشوار الأهلي مع صن داونز

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

ثم التقى الأهلي مع صن داونز الجنوب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد وكرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

كذلك تقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وتعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق ثم فاز صن داونز في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 5-2.

وأخيرًا خسر الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.