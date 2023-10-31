مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية في قصف إسرائيل على شمال غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن طفلين يحملان الجنسية الفرنسية قتلا شمال قطاع غزة، فيما أصيب طفل ثالث ووالدته، خلال القصف.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان: "خلال القصف على قطاع غزة، قتل طفلان فرنسيان وأصيبت والدتهما والطفل الثالث.. لقد تلقت فرنسا الخبر بحزن عميق".



وأضافت: "في الوقت الحالي، لسنا قادرين على التحقق من وضع هذه العائلة، ولم تتصل القنصلية الفرنسية في القدس بعد للتحقق".



وأشارت الوزارة إلى ضرورة "هدنة إنسانية فورية" لتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبكل الطرق السريعة.



كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تخطط لإجلاء حوالي 170 مواطنا في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، ارتفاع عدد القتلى الحاملين للجنسية الفرنسية في إسرائيل، إلى 35 شخصا.

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حصيلة ضحايا مجزرة جباليا



وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.



كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

غزة تواجه الإبادة





ولليوم الـ25 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهداء، منهم 3542 طفلا و2187 سيدة، إضافة إلى إصابة 21543 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.

