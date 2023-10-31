الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المستشار الأمني لنتنياهو يكشف حقيقة وجود صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة

أسرى الاحتلال، فيتو
أسرى الاحتلال، فيتو

أسرى الاحتلال، أعلن المستشار الأمني لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي صفقات للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

 

الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو

ومساء أمس، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

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وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية .

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية يوم الأحد

وجاءت رسالتهم كالآتي: "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس، ٢٣ يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وانت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالٍ)".

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