الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل

جباليا الفلسطينية،
جباليا الفلسطينية، فيتو

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذا العمل الإجرامي يضاف إلى ما تتعرض  فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية.

Advertisements

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل. 

ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة  من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جرائم الاحتلال في جباليا جباليا شمال قطاع غزة قصف مخيم جباليا

الأكثر قراءة

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

مسلسل صوت وصورة الحلقة 15، تفاصيل اعترافات نجلاء بدر أمام الشرطة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض ومصر وافقت على إدخال الدفعة الأولى من المرضى