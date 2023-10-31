جيش الاحتلال يزعم السيطرة علي معقل عسكري لحماس غرب جباليا والقضاء على 50 مقاوما

أخبار غزة الآن، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيطرته علي معقل عسكري لحركة حماس في غرب جباليا، والقضاء علي حوالي 50 مقاوما من عناصر المقاومة الفلسطينية.

قصف مخيم جباليا

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة “سي إن ” قصفنا مخيم جباليا حيث كان يختبئ أحد قادة حماس، ولا نستطيع التأكد من أننا قتلنا القيادي خلال القصف، وفق مزاعمه.

مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا



وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم، أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

الهجوم البري علي غزة

الهجوم البري على غزة، أعلنت بلدية قطاع غزة، نجاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في دخول غزة من منطقة شمال غرب القطاع.



وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

وقالت القسام على قناتها في "تلجرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".

وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".

من جانبها أعلنت القناة الـ 14 العبرية، مقتل جنديين إسرائيليين من لواء جفعاتي في معارك غزة اليوم.

فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".