القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن وظائف ب 6 شركات

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توفيرعدد من الوظائف الجديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، في 6 شركات ومصانع كبرى بأنحاء المحافظة ، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها.

وأوضحت إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالقليوبية أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بمرتبات مجزية جديدة في 6 شركات كالتالي:

- العربية لمنتجات الالبان قها طريق قرية سندبيس القناطر الرقم التأمينى: 975796 وتوفر وظائف

20 مندوب تجزئة

20 سائق مبيعات تجزئة

50 عامل انتاج

الشروط: مؤهل عالى - متوسط

السن 30: 40 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

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- دانتيل سلامتكس بالمنطقة الصناعية أ بلوك 13024 ق 14. 10 العبور والرقم التأميني: 2205385 وتوفر وظائف

15 عامل نسيج

15 عامل فحص منسوجات - إناث

2 أمين مخازن - خبرة 5 سنوات

الشروط: مؤهل مؤهل عالى - فوق المتوسط - متوسط

السن 18: 28 سنة

- الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف بالعبور وتوفر وظائف

5 عامل انتاج مؤهل متوسط السن من 20: 29 براتب 3000 جنية

- سويلم المواسير الفخار وتوفر وظائف

فني كهربائي وكنترول

فني كهرباء لف مواتير

فني صيانة ميكانيكية

سائق جرار

سائق كلارك

مؤهل متوسط

السن 35 سنة

خبرة 3 سنوات

الراتب حسب المقابلة

- الشرقية لصناعة الحلويات كوفرتينا بالعبور

10 فني تشغيل ميكانيكا خبرة 5 سنوات

30 فني انتاج

3 سباك صحي

مؤهل متوسط

السن من 25: 40 سنة

الراتب حسب المقابلة

- دكيور تيف جلاس بالعبور

32عامل انتاج

اخصائي مشتريات محلية

اخصائي مشتريات خارجية

اخصائي موارد بشرية

مؤهل عالي ومتوسط

السن من 20: 35سنة

الراتب من 4000: 5000 جنية

خبرة 1: 3 سنوات

التقدم لوظائف وزارة العمل بالقليوبية

أشارت أنه علي من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلي مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

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