الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن وظائف ب 6 شركات

وظائف بالقوي العاملة
وظائف بالقوي العاملة بالقليوبية، فيتو

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توفيرعدد من الوظائف الجديدة  للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، في 6 شركات ومصانع كبرى بأنحاء المحافظة ، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها. 

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وأوضحت إيمان السيد  وكيل وزارة العمل بالقليوبية  أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بمرتبات مجزية جديدة في 6 شركات كالتالي: 
- العربية لمنتجات الالبان قها طريق قرية سندبيس القناطر الرقم التأمينى: 975796  وتوفر وظائف 
20 مندوب تجزئة
20 سائق مبيعات تجزئة
50 عامل انتاج
الشروط: مؤهل عالى - متوسط
السن 30: 40 سنة
- الراتب: حسب المقابلة

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- دانتيل سلامتكس بالمنطقة الصناعية أ بلوك 13024 ق 14. 10 العبور والرقم التأميني: 2205385 وتوفر وظائف 
15 عامل نسيج
15 عامل فحص منسوجات - إناث
2 أمين مخازن - خبرة 5 سنوات
الشروط: مؤهل مؤهل عالى - فوق المتوسط - متوسط
السن 18: 28 سنة
- الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف بالعبور وتوفر وظائف 
5 عامل انتاج مؤهل متوسط السن من 20: 29 براتب 3000 جنية 
- سويلم المواسير الفخار وتوفر وظائف 
فني كهربائي وكنترول 
فني كهرباء لف مواتير 
فني صيانة ميكانيكية 
سائق جرار 
سائق كلارك 
مؤهل متوسط 
السن 35 سنة 
خبرة 3 سنوات 
الراتب حسب المقابلة 
- الشرقية لصناعة الحلويات كوفرتينا بالعبور 
10 فني تشغيل ميكانيكا خبرة 5 سنوات 
30 فني انتاج 
3 سباك صحي 
مؤهل متوسط 
السن من 25: 40 سنة 
الراتب حسب المقابلة 
- دكيور تيف جلاس بالعبور 
32عامل انتاج 
اخصائي مشتريات محلية 
اخصائي مشتريات خارجية
اخصائي موارد بشرية 
مؤهل عالي ومتوسط 
السن من 20: 35سنة 
الراتب من 4000: 5000 جنية 
خبرة 1: 3 سنوات 
التقدم لوظائف وزارة العمل بالقليوبية
أشارت  أنه علي من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلي مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

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القوي العاملة بالقليوبية محافظ ا محافظ القليوبية وظائف جديدة مواجهة البطالة

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