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رياضة

المقاولون العرب 2005 يهزم الإسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

المقاولون العرب 2005
المقاولون العرب 2005 يهزم الإسماعيلي بركلات الترجيح،فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 الفوز على فريق نادي الإسماعيلي بملاعب نادى المقاولون العرب بركلات الترجيح ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

 انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

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يقود فريق 2005 بنادي المقاولون محمود العارف المدير الفني، ومعه  محمد فوزي المدرب، وأحمد صابر مدرب حراس المرمى، وكريم مجدي مخطط الأحمال وهاني عدلي مدير الفريق وأحمد هشام أخصائي اصابات الملاعب.

نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول


وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

 

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني


وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.
كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول


ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

وكان اتحاد الكرة قرر إقامة مباريات دوري الجمهورية للناشئين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا لحين تعديل التوقيت الصيفي.

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