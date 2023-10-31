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رياضة

الأهلي يفوز 2-1 على غزل المحلة في دوري الجمهورية مواليد 2005

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلى 2005، حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥  اليوم فوزا على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت  بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

ليصل المارد الأحمر إلى النقطة 20 وأحرز هدفي الأهلي عن طريق فارس خالد، والهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق أحمد خالد كباكا. 

 

 

 

مشوار الأهلي 2005


وفاز أهلي ٢٠٠٥ على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2005


ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

أهلي 2006 يفوز على الإسكان

 

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006  خارج ملعبه على فريق الإسكان، بعشرة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي في المباراة عن طريق أمير علاء (٤ أهداف) ويوسف السيد (هدفان) وفارس الشافعي وعمار وليد حافظ ومحمد طارق ومحمد رضا (هدف واحد) لكل منهم.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بدر الدين وليد.

الدفاع: مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - محمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: أمير علاء - آدم سمير - عمرو عبد السميع -  - محمد رضا - يوسف الجندي.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من الجندي، وأحمد رضا بدلًا من النحاس، ويوسف حلمي بدلًا من أمير علاء، وأحمد رضا فرحات بدلًا من فارس الشافعي، ورمزي يونس عمرو عبد السميع.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006» رصيده إلى ١٢ نقطة من الفوز في ٤ مباريات على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، مسجلًا ٢٧ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

 

الجهاز الفني لفريق الأهلي 2006

 

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.

 

 

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الأهلي الاهلي 2005 غزل المحلة بطولة الجمهورية المارد الأحمر

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