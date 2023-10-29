زمالك 2003 يهزم الجونة برباعية ويتصدر دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أهداف مباراة الزمالك والجونة

أحرز أهداف الزمالك كل من محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

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ويقود فريق 2003 كل من؛ إبراهيم صلاح مديرا فنيا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربا لحراس المرمي، ورضا عبد الواحد إداريا، ومحمود سعيد اخصائيا للإصابات والتأهيل، ورفعت حمدي مسؤولا للمهمات.

مباراة الزمالك 2003 وبلدية المحلة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

أهداف مباراة الزمالك وبلدية المحلة

أحرز أهداف الزمالك: عبد الرحمن الفيومي هدفين، كريم عبدون وعبدالله محمد وعلي ياسر بواقع هدف لكل لاعب.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني مميز وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل خمسة أهداف وإضاعة بعض الفرص المحققة، وذلك في الظهور الأول لإبراهيم صلاح كمدير فني للفريق خلفا لمحمد حسن الذي كان يشغل المنصب نفسه.

وشهد اللقاء تواجد إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.