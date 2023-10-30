كتائب القسام تهاجم قوات الاحتلال بالقذائف والرشاشات والقناصة

ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن المقاومة باغتت قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.





كتائب القسام تهاجم جيش الاحتلال في غزة





وقالت كتائب القسام، في البيان الصادر عنها اليوم: "مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص”.



وكانت الفصائل الفلسطينية، قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



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الهجوم البري على غزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية في حي الزيتون.

وأطلقت الدبابة الإسرائيلية قذيفة نحو السيارة مما أدى إلى تدميرها، وذلك في ظل الهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال على غزة.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الدبابة الإسرائيلية التي توغلت في قطاع غزة انسحبت بعد أن هاجمت السيارة المدنية، وذلك في ظل العدوان على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة أربي جي.