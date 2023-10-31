ماني ينقذ النصر أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين بعد وقت إضافي

كأس خادم الحرمين، قاد السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، فريقه لفوز صعب على الاتفاق، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلقى النصر السعودي صدمة قوية مع نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف للنصر في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لتزيد المصاعب في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تاليسكا، ليلعب النصر الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

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بعدها شهدت المباراة لقطة غريبة، بعدما طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تغيير حكم مباراة النصر والاتفاق بعد إلغاء الهدف، بداعي التسلل بعد عودة الحكم لتقنية الـ VAR، بالإضافة إلى قرار طرد البرازيلي.



وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب علي هزازي في الدقيقة 89 بعد ارتكابه خطأ عنيف، تبعها اعتراضات عديدة من جانب زملاؤه من فريق الاتفاق وخصوصًا اللاعب جوردان هندرسون الذي اعترض بشدة على قرار الحكم، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان إلة الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، وبعد طرد لاعب الاتفاق، وحاول النصر تسجيل هدف التأهل عن طريق محاولات عديدة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما كاد الاتفاق أن يسجل الهدف الأول عن طريق هيندرسون من عرضية مباغتة كادت تسكن شباك الحارس نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 108، أحرز النصر هدفه الوحيد عن طريق ساديو ماني؛ لينتهي اللقاء بفوز العالمي بهدف نظيف والتأهل للدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر ضد الاتفاق

جاء تشكيل النصر ضد الاتفاق كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس وايميريك لابورت.

في خط الوسط: ساديو ماني، أوتافيو، بروزوفيتش، سيكوفوفانا واندرسون تاليسكا.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق اتحاد جدة نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف اتحاد جدة الأول عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني ف يالدقيقة 87، ثم أكمل الثلاثية كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع.

وسيطر اتحاد جدة على الكرة في الشوط لأول ونجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق حمد الله، إلا أن لاعبي الفيحاء انتفضوا بعدها وكانوا الأكثر محاولة على المرمى، وأهدروا أكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفيحاء لمحاولة تعديل النتيجة إلا أن دفاعات الاتحادات تصدت لكل الكرات، قبل أـن ينجح عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 87 في إحراز الهدف الثاني، ليكمل الثلاثية كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز كبير للاتحاد بثلاثية نظيفة.

وأعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء حيث شهد هجوم الفريق تواجد الفرنسي كريم بنزيما ومعه البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين

وضم تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

وفي مباراة أخرى، ضمن كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا صعبا على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، والتي امتدت إلى أوقات إضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

افتتح الفتح التشجيل في الدقيقة 24 عن طريق لاعب برشلونة السابق كريستيان تيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59، بواسطة يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويتجه الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بذات النتيجة 1-1، قبل أن يعود يانيك كاراسكو ليهز شباك الفتح للمرة الثانية في الدقيقة 115 بهدف من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، ليضمن للشباب مقعدًا في الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق التعاون فوزا على نظيره الوحدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون الجديد في بريدة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوحدة منير الكجوي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يواصل التعاون ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو ميدران، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة يتأهل التعاون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يودع الوحدة البطولة مبكرا.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.