الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وماني،فيتو

كأس خادم الحرمين، أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل الفريق  لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب "الأول بارك" الخامسة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل النصر ضد الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس وايميريك لابورت

في خط الوسط: ساديو ماني، أوتافيو، بروزوفيتش، سيكوفوفانا واندرسون تاليسكا.

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في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وتواجد الثنائى البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالى ساديو مانى على رأس تشكيل العالمى لمواجهة الاتفاق فى كأس الملك

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر ضد الاتفاق، في الخامسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل قناة SSC HD، مباراة النصر ضد الاتفاق في الخامسة و45 دقيقة مساء الثلاثاء، وبأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي.

وواجه النصر، نظيره الاتفاق في كأس الملك، مرة وحيدة، نجح خلالها بالفوز، بهدف نظيف.

وذكرت تقارير صحفية سعودية موقف كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر،  من المشاركة مع فريقه قبل مواجهة الاتفاق، على ملعب الأول بارك، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض الثنائي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا للإصابة في مباراة الفيحاء، بينما لابورت تم استبعاده قبل انطلاق المواجهة لمعاناته من آلام في مفصل القدم.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، أن كريستيانو رونالدو خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم

ساديو ماني

وفاز  نادي النصر أمام  الفيحاء، بثلاثة مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

رسالة رونالدو إلى محمد بن سلمان

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان وعلق: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بالأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل".

وأعلن ولي العهد عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتفاق بكأس الحرمين

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