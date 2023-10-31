الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

كيف سخر رونالدو من فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

رونالدو،فيتو
رونالدو،فيتو

سخر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، من تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

ونال ميسي الجائزة، أمس الاثنين، بينما جاء النرويجي إيرلينج مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني، وحل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ثالثا.

رونالدو يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية 

ووضع كريستيانو رونالدو رموزا لوجوه تضحك بسخرية، على فيديو تحليل قناة "آس" على "إنستجرام"، لفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة.

ويظهر المذيع توماس رونسيرو في الفيديو، قائلا "مرحبًا أيها الأصدقاء.. لقد اكتمل ما عرفناه.. إنهم يمنحون ميسي الكرة الذهبية مرة أخرى.. مبروك ليو.. مبروك أيها البطل".

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فيما قرر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الخضوع للأمر الواقع بعد خسارة سباق الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقدم مبابي، التهنئة إلى زميله السابق في باريس، ليونيل ميسي، على الفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

رسالة مبابي لميسي

ونشر كيليان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لميسي بالكرة الذهبية، وكتب عليها "مبروك ليو على الجائزة.. أنت تستحقها".

وأرفق النجم الفرنسي مع رسالته، 4 رموز تعبيرية تصفق لقائد منتخب الأرجنتين.

وكان مبابي قد صرح أكثر من مرة بأنه يرى نفسه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، نظرا لمستواه على مدار الموسم الماضي.

لكن الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، حل ثالثا خلف ميسي وإيرلينج هالاند بطل الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي وأفضل لاعب أوروبي.

وانتزع البرغوث الأرجنتيني، الكرة الذهبية بفضل تتويجه بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، إضافة إلى لقبي السوبر والدوري مع باريس.

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