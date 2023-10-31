الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

طرد وهدف ملغى، شوط أول سلبي بين النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

كأس خادم الحرمين، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي أمام نظيره الاتفاق، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلقى النصر السعودي صدمة قوية مع نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف للنصر في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لتزيد المصاعب في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تاليسكا، ليلعب النصر الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

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تشكيل النصر ضد الاتفاق

جاء تشكيل النصر ضد الاتفاق كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس وايميريك لابورت.

في خط الوسط: ساديو ماني، أوتافيو، بروزوفيتش، سيكوفوفانا واندرسون تاليسكا.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

فيما تقدم اتحاد جدة على نظيره الفيحاء، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد الملك فهد، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسيطر اتحاد جدة على الكرة ونجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق حمد الله، إلا أن لاعبي الفيحاء انتفضوا بعدها وكانوا الأكثر محاولة على المرمى، وأهدروا أكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف نظيف.

وأعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء حيث شهد هجوم الفريق تواجد الفرنسي كريم بنزيما ومعه البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين

وضم تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين كلا من: 

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

 

وفي مباراة أخرى، ضمن كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا صعبا على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، والتي امتدت إلى أوقات إضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

 افتتح الفتح التشجيل في الدقيقة 24 عن طريق لاعب برشلونة السابق كريستيان تيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59، بواسطة يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويتجه الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بذات النتيجة 1-1، قبل أن يعود يانيك كاراسكو ليهز شباك الفتح للمرة الثانية في الدقيقة 115 بهدف من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، ليضمن للشباب مقعدًا في الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق التعاون فوزا على نظيره الوحدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون الجديد في بريدة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوحدة منير الكجوي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يواصل التعاون ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو ميدران، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة يتأهل التعاون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يودع الوحدة البطولة مبكرا. 

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء فى كأس خادم الحرمين

كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين

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