الشباب يقصي الفتح من كأس خادم الحرمين بعد وقت إضافي

كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا صعبا على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، والتي امتدت إلى أوقات إضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

افتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق لاعب برشلونة السابق كريستيان تيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59، بواسطة يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويتجه الفريقين إلى شوطين إضافيين.

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وانتهى الشوط الإضافي الأول بذات النتيجة 1-1، قبل أن يعود يانيك كاراسكو ليهز شباك الفتح للمرة الثانية في الدقيقة 115 بهدف من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، ليضمن للشباب مقعدًا في الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق التعاون فوزا على نظيره الوحدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون الجديد في بريدة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوحدة منير الكجوي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يواصل التعاون ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو ميدران، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة يتأهل التعاون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يودع الوحدة البطولة مبكرا.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد هجوم اتحاد جدة الفرنسي كريم بنزيما ومعه البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين

ويضم تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

كما أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب "الأول بارك" الخامسة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل النصر ضد الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس وايميريك لابورت

في خط الوسط: ساديو ماني، أوتافيو، بروزوفيتش، سيكوفوفانا واندرسون تاليسكا.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.