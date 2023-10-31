لماذا تعيد الجهات الغربية المشبوهة طرح مؤامرة تهجير الفلسطينيين؟ خبير استراتيجى يجيب

المخطط الإسرائيلى ،قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إنه مع الفشل الإسرائيلي في القضاء على المقاومة الفلسطينية بدأ الإعلام والساسة في بعض الجهات المخابراتية الغربية المشبوهة وفي إسرائيل وواشنطن يعيدون الدعوة القديمة لتهجير الفلسطينيين، وهي الدعوة المرفوضة تماما من الفلسطينيين والمصريين.

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مؤامرة الإخوان وجون كيرى

وأكد فى تصريح لفيتو أن المخطط الإسرائيلى الغربى بتهجير الفلسطينيين مخطط قديم منذ الخمسينيات من القرن الماضى، بدأت مع النكبة عام 1948 وتجددت عدة مرات ومنها تلك الحلقة الخطيرة التي أتت علي يد الإخوان فى عام 2013.

30 يونيو تفشل المخطط

وتابع:هذا المخطط الإسرائيلى له تاريخ طويل منذ الخمسينيات وحتى اليوم، ووفقًا للوثائق المتاحة فإن هذا المخطط بدأ منذ حرب النكبة عام 1948 ويتجدد كل حين، عندما تشتد المقاومة ضد الكيان الصهيوني فبعد تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني عام 1948، وقتل كل من حاول العبور والعودة بعدها بسنوات قليلة، كان مصير تلك الخطط هو الفشل، وكانت عملية يوحنان الإسرائيلية (1949-1953) تهدف إلى توفير مزارع "لعرب إسرائيل" في الأرجنتين، وتحديدًا المسيحيين الذين يعيشون في الجليل.

واضاف: أعقب ذلك خطة توفير فرص عمل للفلسطينيين في أوروبا التي كانت بحاجة إلى عمال بعد الحرب العالمية الثانية، وتلقت الدعم بموجب خطة مارشال الأمريكية، ولكن لم يتم تنفيذ أي من الخطتين، وكلاهما اختفى بحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين.

وأشار إلى أنه في عام 1968، أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة يتم بموجبها تسهيل حركة الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية، وبعضهم إلى الأردن، مما يؤدي إلى هجرتهم إلى أجزاء أخرى من العالم العربي، وكان القصد من ذلك أن يبدو عفويًا، وليس بناءً على أوامر إسرائيل.

وأكد أنه في نفس العام-1968- وضعت لجنة في الكونجرس الأمريكي خطة للتهجير الطوعي لـ 200,000 فلسطيني من غزة إلى عدد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا الغربية والأرجنتين وباراجواي ونيوزيلندا والبرازيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، ولكن الشعب الفلسطيني رفضها وقاومها.