الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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حوادث

تحقيقات النيابة في قتل عامل بطلق ناري في المنيرة الغربية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه بـ 3 طلقات بسبب خصومة ثأرية في المنيرة الغربية، وأمرت بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، قتل شاب ويدعى "عمر" مبيض محارة على يد أحد أقاربه ويدعى "حسن" عامل، بعدما أقبل على إطلاق النار عليه في المنيرة الغربية، وأن سبب إقبال المتهم على ارتكاب الجريمة خصومة ثأرية. 

 

وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان يقود دراجة بخارية ومخفيًّا لوجه، وأطلق النار على المجني عليه بطلقيتين، بسبب ثأر بينهما، مما أسفر عن مقتله في الحال.

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اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، للأخذ بالثأر من أخيه الذي مات على يد أحد أفراد عائلة المجني عليه “أبناء عمومته”.

 

وأضاف: في يوم الجريمة، ذهبت للمكان الذي يقطن به الضحية، وتربصت له،  وأطلقت النار عليه.

 

القبض على المتهم بالقتل 

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق أسفل عقار بدائرة القسم وبها طلقات نارية.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة عامل، مُقيم بمحافظة أسيوط لوجود خلافات بينهما.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام سلاح ناري "تم ضبطه".
 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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