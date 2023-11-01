كيف نجحت مصر فى خفض العجز التجارى؟

الميزان التجاري ، هو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة.

وسوف نتعرف من خلال السطور التالية، على ما هو العجز التجاري؟

الفرق بين قيمة الصادرات والواردات

الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، وبمعنى تطبيقي إذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".

الميزان التجاري

ويشكل الميزان التجاري جزءً من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات، وطبقا للنشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغطسطس 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 1.9 ٪ حيـث بلغـت 3.36 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 3.43 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبــة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 ٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 7.3 ٪، سجـاد وكليـم بنسبة 4.8 ٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 %،فواكه طازجة بنسبـة 29.3 ٪).



• الــــــواردات

انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.0 ٪ حيث بلغـــت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البتـرول بنسبـــة 0.7 %، البترول الخــام 42.6 %، قمــح بنسبــه 29.8 %، لـدائن باشكالها الاوليــه بنسبــة 44.8 %).

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بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 %، سيارات ركوب بنسبـة 124.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 % ).