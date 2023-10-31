سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

غزة الآن، كشفت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة، أوضحت لإسرائيل أنها قلقة بشأن قطع الاتصالات في غزة.

وأضافت جرينفيلد، "أوضحنا ذلك للقادة الإسرائيليين ونعلم أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة، هذا أمر حيوي، قطع الاتصالات يعرض حياة المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر ويهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

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تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء

وكان رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن إسرائيل تسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه وتوجيههم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال منصور: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى خيام في سيناء ليس تهديدًا بل واقعًا تحاول إسرائيل فرضه. إنها تحاول إخلاء غزة تمامًا من سكانها وتوجيههم نحو مصر في صحراء سيناء".

وأوضح منصور أن قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا، حيث تم تدمير نصف مبانيه تقريبًا وأصبح معظم السكان مشردين.

ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للسماح بمرور 100 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي.

ع دد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وفجر مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، مفاجأة حول تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفل فلسطيني قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".



وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".