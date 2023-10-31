الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

المتهم والمجني عليه،
المتهم والمجني عليه، فيتو

غزة الآن، دفع رجل يبلغ 71 عامًا متهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنًا حتى الموت، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويواجه جوزيف تشوبا تهمًا بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ستّ سنوات وإصابة والدته حنان شاهين (32 عامًا) بجروح خطيرة.

Advertisements

ودفع تشوبا ببراءته من كل التهم الموجهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي قررت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقًا لمكتب مأمور الأمن في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأضاف أن تشوبا وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

 

عمل كراهية مروع

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الجريمة التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "أسرة الطفل الفلسطينية المسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة سعيًا وراء ما نسعى إليه جميعًا ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وأضاف "كأمريكيين، يجب أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

قتل بـ 26 طعنة، تشييع جثمان طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات في أمريكا

مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة وإصابة والدته في أمريكا (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان قتل طفل فلسطيني-أمريكي ولاية إلينوي إسرائيل حماس وديع الفيوم حنان شاهين أسرة الطفل الفلسطينية

مواد متعلقة

جريمة حرب تلاحق إسرائيل، تقرير يكشف استشهاد 100 طفل فلسطيني يوميًا برصاص الاحتلال

مقتل طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين واعتقال 30 في بلدة حلحول شمال الخليل

قتل بـ 26 طعنة، تشييع جثمان طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات في أمريكا

مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة وإصابة والدته في أمريكا (صور)

الأكثر قراءة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

حكاية عيشها بفرحة الحلقة ٦، هاني عادل يعترف بحبه لهبة مجدي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد في غزة