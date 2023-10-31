مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: لن نستطيع العيش في وجود حماس

غزة الأن، قال جلعاد إردان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل لن تعيش من الآن فصاعدا في ظل وجود حركة حماس الفلسطينية.



وأضاف إردان خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل تعرف نوايا حركة حماس الهادفة إلى القضاء على إسرائيل، مضيفا أن "إسرائيل لن تعيش منذ اليوم في ظل وجود حماس".

واتهم إردان حركة "حماس" بالاختباء في المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى الشفاء واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

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وهاجم إردان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قائلا: "الأمين العام أفسح المجال لوزير الخارجية الإيراني النازي هنا الأسبوع الماضي، وكان يبتسم ويصافح يده الملطخة بالدماء. الأمين العام جوتيريش يدلي بكثير من التصريحات أمام الصحافة لكنه لم يدن مرة واحدة الأعمال الإرهابية لحماس".