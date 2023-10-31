علاء ميهوب يكشف موقف فيوتشر من رحيل عمر كمال عبد الواحد

فجر علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، مفاجأة حول عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق والعروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وقال ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "عقدنا جلسة مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وأي نادٍ يرغب في التعاقد معه سيكون عن طريق مودرن فيوتشر، والعرض المناسب للنادي واللاعب سيتم مناقشته، ونية عبد الواحد لا يرغب في الرحيل مجانًا عن النادي ورغبة اللاعب سوف تحسم وجهته المقبلة لكن حتى الآن لم يصل عروض رسمية ومن المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة".



Advertisements

وأضاف علاء ميهوب في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي أمس الإثنين: "حتى الآن عمر كمال مستمر مع فيوتشر ولا يوجد أي عروض رسمية وصلت للنادي حتى الآن لكن بالتأكيد جميع الأندية تتمنى التعاقد معه".

وغاب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري للإصابة.



ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

فيوتشر والبنك الأهلي

الدوري المصري، حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب إستاد القاهرة.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليًّا بسبب آلام بالظهر والكاميروني جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة في التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوي عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعي الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف طبيب الفريق.