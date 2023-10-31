الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

علاء ميهوب يكشف موقف فيوتشر من رحيل عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد،
عمر كمال عبد الواحد، فيتو

فجر علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، مفاجأة حول عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق والعروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وقال ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "عقدنا جلسة مع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وأي نادٍ يرغب في التعاقد معه سيكون عن طريق مودرن فيوتشر، والعرض المناسب للنادي واللاعب سيتم مناقشته، ونية عبد الواحد لا يرغب في الرحيل مجانًا عن النادي ورغبة اللاعب سوف تحسم وجهته المقبلة لكن حتى الآن لم يصل عروض رسمية ومن المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة".
 

Advertisements

وأضاف علاء ميهوب في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي أمس الإثنين: "حتى الآن عمر كمال مستمر مع فيوتشر ولا يوجد أي عروض رسمية وصلت للنادي حتى الآن لكن بالتأكيد جميع الأندية تتمنى التعاقد معه".

وغاب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري للإصابة.
 

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

 

فيوتشر والبنك الأهلي

الدوري المصري، حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب إستاد القاهرة.

 

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

 

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

 

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليًّا بسبب آلام بالظهر والكاميروني جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة في التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوي عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعي الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف طبيب الفريق.

مودرن فيوتشر يفوز على البنك الأهلي 2-1 في الدوري

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمر كمال عبد الواحد فيوتشر علاء ميهوب فيوتشر والبنك الأهلي

مواد متعلقة

الدوري المصري، مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام البنك الأهلي

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز علي فيوتشر وصدارة الدوري الممتاز

رئيس لجنة الحكام يصدم الزمالك بشأن أمين عمر

الأكثر قراءة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد في غزة