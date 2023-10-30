الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

مودرن فيوتشر يفوز على البنك الأهلي 2-1 في الدوري

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الدوري المصري، حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

أهداف المباراة 

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

 

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق،  محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق،  اموراني حساني، علي زعزع، كاجالي درامي.
 

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفيوتشر

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة عبر شاشة  قناة أون تايم سبورت.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر 

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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مباراة البنك الأهلي وفيوتشر

يبحث كلا الفريقين عن الفوز بمواجهة اليوم لاسيما فريق البنك الأهلي الذي لم يفز بأي مباراة حتى الآن وآخرها الخسارة  أمام إنبي 3-1، كما خسر فيوتشر أمام بيراميدز 1-0 في الجولة الماضية.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر 

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمى 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى 
خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني 
خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو 
خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

البنك الاهلي

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب آلام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعى الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024

1- بيراميدز  13 نقطة 

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد 9 نقاط 

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك  8 نقاط 

6- سموحة  8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط 

8- إنبي 7 نقاط

9 - طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي  6 نقاط

11-  بلدية المحلة 5 نقاط 

12 - الجونة 5 نقاط

13-  سيراميكا كليوباترا  4 نقاط

14 - فاركو 4 نقاط 

15- الإسماعيلي 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي  0

 

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