غزة الآن، أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على بيان الأمم المتحدة الذي يدين الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة، في داغستان، إلى التحيز في التقييمات وغياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة بشأن الوضع حول مقتل موظفي المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.



وقالت زاخاروفا عبر موقع تلجرام: "تحيز مذهل في التقييمات. نفاق خيالي"، مشيرة إلى غياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بوفاة موظفين في المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.

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قطاع غزة

وقالت زاخاروفا: "عندما تحدثنا قبل يومين تقريبًا عن العاملين في قطاع غزة الذين قتلوا، لم يكن دوجاريك، الذي يمثل تلك المنظمة بالذات، يعرف من يدين وكيف يختار الكلمات. على الرغم من أن الحديث كان يتعلق بشكل مباشر بمنطقة مسؤوليته - وفاة زملائه في العمل".

ووفقًا لزاخاروفا، يجب على الأمم المتحدة أن تدين أيضًا اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.



وفي وقت سابق، أدلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك، بتصريح يدين بشكل قاطع الأشخاص الذين نظموا الفوضى في مطار محج قلعة، في داغستان.

مطار محج قلعة

وكان عشرات المحتجين اقتحموا، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تناقل أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.



ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثًا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتم تناقلها على وسائل التواصل.



وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.



وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن أعمال الشغب الجماعية في داغستان هي نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج.