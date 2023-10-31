الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله ينشر فيديو استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية جنوبي لبنان

أحد المواقع التي
أحد المواقع التي تم تدميرها من قبل حزب الله، فيتو

غزة الآن، نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني أمس الإثنين مقطع فيديو يوثق استهدافه عدة مواقع إسرائيلية جنوبي البلاد.

وعرض الإعلام الحربي للحزب على قناته في "تليجرام" مقطع فيديو معلقًا عليه بالقول: "المقاومة الإسلامية تستهدف عددًا من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة".

وكان حزب الله اللبناني أعلن استهداف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدات لبنانية جنوبية.‏

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وقال حزب الله في بيانه: "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الإثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان آخر: "‏عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الإثنين الواقع في 30-10-‌‏2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‌‏

‏كما ذكر في بيان: "عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم ‏الإثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته".‏

وأعلن الحزب في بيان إضافي: "عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ‏الإثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلًا.

 

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