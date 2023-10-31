المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار ونتعاطف بشدة مع شعب غزة

حرب إسرائيل على غزة.. قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت على وشك الانهيار، داعيًا كل الأطراف إلى وقف القتال على الفور.

الهجوم البري على غزة

وأوضح خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انعقد بمناسبة توسيع الجيش الإسرائيلي لحجم العمليات البرية في قطاع غزة، قائلًا: "إننا نتعاطف بشدة مع شعب غزة، الذي يقف على حافة الحياة والموت، ونحن نشعر بالقلق بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، بشأن آفاق عملية السلام، التي أصبحت على وشك الانهيار".

Advertisements

قصف غزة

وشدد على أن "الصين تدعو الجانبين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، وإقامة هدنة إنسانية وبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من التصعيد".

وأضاف أن "الصين تدعو جميع الأطراف التي يمكنها التأثير في هذا الصراع إلى تنحية مصالحها الجيوسياسية جانبًا، وبذل كل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.