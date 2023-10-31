الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار ونتعاطف بشدة مع شعب غزة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

حرب إسرائيل على غزة.. قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبحت على وشك الانهيار، داعيًا كل الأطراف إلى وقف القتال على الفور.

 

الهجوم البري على غزة

وأوضح خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انعقد بمناسبة توسيع الجيش الإسرائيلي لحجم العمليات البرية في قطاع غزة، قائلًا: "إننا نتعاطف بشدة مع شعب غزة، الذي يقف على حافة الحياة والموت، ونحن نشعر بالقلق بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، بشأن آفاق عملية السلام، التي أصبحت على وشك الانهيار".

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قصف غزة

وشدد على أن "الصين تدعو الجانبين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، وإقامة هدنة إنسانية وبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من التصعيد".

وأضاف أن "الصين تدعو جميع الأطراف التي يمكنها التأثير في هذا الصراع إلى تنحية مصالحها الجيوسياسية جانبًا، وبذل كل الجهود لوقف الحرب واستعادة السلام".

 

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