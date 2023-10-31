مندوب روسيا الدائم: الأراضي الفلسطينية تشهد كارثة إنسانية ومجلس الأمن أصيب بـ "شلل"

غزة الأن ، أكد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشهدان حاليًّا كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الإثنين: "حان الوقت لنسمي الأشياء بمسمياتها، حيث تتطور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة".

وأشار إلى أنه "مرت عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر 94 شاحنة فقط، وهناك تقارير تفيد بأن إسرائيل تعرقل حتى هذه التوريدات القليلة. وبالنتيجة هناك نقص كبير في كل شيء، المياه والوقود والأغذية والأدوية".

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نقل المساعدات الإنسانية

وأضاف نيبينزيا أن "وقت الإجراءات النصفية والدعوات العامة غير المحددة قد مضى، وإن أي هدنة إنسانية لن تساعد. ومن المستحيل نقل المساعدات الإنسانية وسط العمليات القتالية على الأرض، وآمل في أن يدرك ذلك جميع الموجودين هنا".

وتابع قائلًا إن "أولويات المجتمع الدولي اليوم وقف إراقة الدماء وتقليص الأضرار بالنسبة للسكان المدنيين، وتحويل الأوضاع إلى المجرى السياسي والدبلوماسي".

وأشار المندوب الروسي إلى أن مجلس الأمن أصيب بـ "شلل" بسبب موقف الولايات المتحدة تجاه الوضع في الشرق الأوسط.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد فشل حتى الآن في تبني أي مشروع قرار، قدم من جانب روسيا أو من الدول الغربية، بشأن قطاع غزة، حيث لم يتمكن أعضاء المجلس من تجاوز الخلافات بين مختلف النقاط، بما فيها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي تعارضه واشنطن.