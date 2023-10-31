ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية يفجر مفاجأة بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أخبار غزة الآن، قال الضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية سكوت شتر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مهيأ للقيام بالهجوم البري على غزة، والـ300 ألف جندي الذين استدعتهم تل أبيب من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل الحرب في المدن.

مشكلة جيش الاحتلال

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية”، أن من تم استدعتهم إسرائيل ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن، ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوض هذه المعركة، فهؤلاء الجنود في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.



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تجارب جيش الاحتلال

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها إسرائيل لا تشبه أي حرب دخلت فيها إسرائيل في الماضي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

معركة حماس

ولفت إلى أن حماس هي من اختارت أرض المعركة، وهي من اختارت التوقيت واستعدت لذلك، وإسرائيل ستخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها حماس وبالطريقة التي تريدها حماس، هذا لا يؤكد بخسارة إسرائيل هذه المعركة، لكن أي نصر ستحققه إسرائيل سوف يكون تكلفته عالية جدًّا.

البيت الأبيض يرفض مقترحات وقف إطلاق النار

وأعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حركة "حماس" الفلسطينية.

وأضاف: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو القرار الصحيح الآن. في رأينا، وقف إطلاق النار سيفيد حماس".



وأكد كيربي أنه وفقا للسلطات الأمريكية، فإن "حماس هي المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار في غزة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تدعم وقف الأعمال القتالية".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع "حماس"، معتبرًا أن الدعوات لوقف إطلاق النار تعني أن إسرائيل ستستسلم لحماس.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وقال في مؤتمر صحفي أمس الإثنين: "أريد أن أوضح موقف إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار. فكما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربور أو أحداث 11 سبتمبر، فإن إسرائيل لن توافق على تعليق العمل العسكري ضد حماس بعد الهجوم المروع في 7 أكتوبر. الدعوة إلى وقف إطلاق النار تعني الدعوة إلى الاستسلام لحماس. وهذا لن يحدث".

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