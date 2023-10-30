مدحت نافع يكشف عن خسائر اقتصادية كبيرة حال استمرت حرب غزة لعام

حرب غزة، كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، الآثار السلبية لحرب غزة على الاقتصاد المصري حال استمرت لمدة عام.



خسائر اقتصادية نتيجة الحرب في غزة

وأكد خلال حديثه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر” أنه من المتوقع أن تتسبب الحرب في غزة على تعرض مصر لخسائر اقتصادية مباشرة تتراوح ما بين 2.6 إلى 3.6 مليار دولار سنويا.



أزمة ارتفاع أسعار الوقود

وأوضح: "كل زيادة 1 دولار في الوقود سيؤدي إلى ارتفاع المصروفات الحكومية إلى 3 مليارات جنيه، ولو متوسط سعر برميل البترول وصل إلى 90 دولارا فهذا سيؤدي إلى عبء إضافي على الموازنة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه".

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خسائر السياحة والصادرات

وتابع: هناك خسائر سياحية تصل إلى 723 مليون دولار سنويا بسبب خروج السياحة الإسرائيلية من مصر والمقدرة بأكثر من 700 ألف سائح"، متوقعًا حدوث تراجع في حجم الصادرات بقيمة 1.4 مليار دولار سنويا.



انخفاض كبير في إنتاج الغاز

ولفت: من المتوقع حدوث انخفاض كبير في إنتاجنا من الغاز الطبيعي وهذا انعكس علي انقطاعات الكهرباء، وسيؤدي إلى تراجع حجم التصدير ومن ثم يؤثر على توفير السيولة الدولارية بأرقام كبيرة.



شح دولاري

وواصل:"لو استمرت حرب غزة لمدة عام سينعكس ذلك علي ارتفاع معدلات التضخم وتحرك اسعار السلع بسبب ارتفاع اسعار النفط، وسيزداد الشح الدولاري".

وكشف عدد من خبراء الذهب عن توقعاتهم للذهب الفترة المقبلة ومتى يمكن استقرار سعره، ومتى ترجع المعدلات الاقتصادية لوضعها الطبيعي؟

استمرار زيادة أسعار الذهب



وفي هذا السياق قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن وتيرة الزيادات التي تشهدها أسعار الذهب، وكذلك العديد من المنتجات والسلع الأخرى تستمر لفترات طويلة، مع استمرار الصراعات الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية، والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تزداد حدته يوما بعد الآخر، خاصة مع بدء عملية الاجتياح البري يوم أمس.

زيادة الطلب على الذهب لهذه الأسباب



وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن هناك زيادة في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا لحفاظ الناس على قيمة أموالهم، والتحوط ضد الأحداث الجارية التي نشهدها على الساحة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي أصبحت على صفيح ساخن نظرا لهذه الأحداث.