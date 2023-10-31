أخبار الاقتصاد، قفزة في أسعار الذهب بسبب تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة، وطلب عاجل للثروة الداجنة للحكومة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

ماجي سليم: تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة سمح بالارتفاع الجنوني لأسعار الذهب عالميا

توقع خبراء سوق المال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى تثبيت أسعار صرف الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25%، 5.50%، ولكن الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلبًا على سوق الذهب، وبالإيجاب على سوق الدولار.

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ماجى سليم، فيتو

وأظهرت البيانات الواردة من الولايات المتحدة، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص استمر في التوسع بوتيرة أسرع قليلا في أوائل أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، حيث تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب.

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة أسواق المال ماجى سليم لـ "فيتو": نجد أن آمال الصعود السلس للاقتصاد الأمريكي من خلال تكرار الوضع الذي شوهد في أكتوبر نظرًا لأن بيانات مؤشر مديري المشتريات سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مشيرة الى ان الدولار الأمريكي (USD) بدء في التفوق على منافسيه ولم يسمح للذهب بالتحول إلى الاتجاه الصعودي.

وأكدت أن الذهب كان قادرًا على التقاط تدفقات رأس المال الخارجة من اليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد تكثيف الهجمات على قطاع غزة لتمهيد الطريق لتوغل بري سمح للمعدن الثمين بالاستمرار في الاستفادة من الطلب على الملاذ الآمن.

مؤشر الذهب، فيتو

حركة التداولات على مؤشر الذهب

وعلى صعيد حركة التداولات على المعدن الأصفر، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 2006.38 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

كما أن الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن فوق المستوى 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2200 دولار للأونصة الواحدة.

خبير يكشف العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة

ينعقد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة الخميس القادم 2 نوفمبر حيث تحدد لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وحول توقعات أسعار الفائدة قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

وأضاف في تصريح خاص لفيتو ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.

العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة:

تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023

ارتفاع معدل التضخم: من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.

آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

استمرار ارتفاع معدل التضخم: قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلًا من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

زيادة الدين العام: قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.

تراجع الطلب المحلي: سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

شعبة الثروة الداجنة تقدم مطلبًا عاجلًا للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة كبيرة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، لتتخطى الارتفاعات في أسعار أعلاف الصويا نحو 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن في المزرعة، مع زيادة تكلفة الإنتاج.

مطلب عاجل من شعبة الثروة الداجنة للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مطلبًا عاجلًا نتمنى أن يصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن مجموعة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنها خلال إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبة على السلع الغذائية للحد من ارتفاعات الأسعار.

المطالبة بإلغاء تحصيل 14.5% قيمة خدمات النولون البحرى

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ«فيتو» أن مطلبه يتلخص في إلغاء تحصيل قيمة خدمات النولون البحرى، حيث أقرت الحكومة أن قيمة خدمات النولون البحرى نحو 14.5% عند شحن البضائع سواء فى حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، أو التي تخضع لها، وعليه فإن قيمة 14.5% تعد كبيرة جدًا مع ارتفاع أسعار النقل وغيره، ومع إلغاء هذه الرسوم فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من ارتفاعات أسعار السلع بصفة عامة، والدواجن بصفة خاصة.

إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

وأوضح «السيد» أن إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحتى تصل مدخلات الإنتاج والسلع بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.

إلغاء رسوم النولون البحري يؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات

وتابع: قائلًا: «في ظل التحركات الإيجابية لمجلس الوزراء ومساعيه الجادة في رفع العبء عن المواطنين، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنها الدواجن والبيض، أتمنى دراسة إلغاء رسوم النولون البحري، دراسة متأنية وتفصيلية، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وأيضًا المنتجات التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة».

4600 جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة خلال أكتوبر الجاري

يشار إلى أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري نحو 4600 جنيه، إذ ارتفع سعر الذرة المستورد من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من 10900 جنيه إلى 15500 جنيه.

10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار أعلاف الصويا خلال أكتوبر الجاري

أما أسعار أعلاف الصويا فسجلت ارتفاعات منذ بداية شهر أكتوبر الجاري قدرها من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه بالأسواق، حيث ارتفعت أعلاف الصويا من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من سعر 23 ألفًا إلى 33 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22400 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22300 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19700 جنيه.

وبلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18850 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه.