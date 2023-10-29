موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

موعد اجتماع البنك المركزي حدث ينتظره الملايين في مصر لاسيما مع تباين التوقعات حول إقدام لجنة السياسات النقدية علي زيادة أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير وسط انقسام كبير بين الخبراء والمحللين حول القرار القادم في اجتماع البنك المركزي.

وينعقد اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل وهو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 في ظل تكهنات عديدة حول ما سينتج عنه من قرارات لتحديد أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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وقالت هدى عطية خبيرة أسواق المال لـ " فيتو ": لجنة السياسات النقدية إنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة 2% نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 1% نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وتابعت: أنه على الرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين ".

فيما يري خبراء اقتصاديون آخرون أن البنك المركزي قد يبقي علي أسعار الفائدة كما هي دون أي تغير خلال اجتماع 2 نوفمبر مع الاتجاه لوسائل أخري وقرارات تساهم في حصار التضخم والسعي لكسر موجته العالية.

أعلى 5 شهادات ادخار

وقبل انعقاد اجتماع البنك المركزي نستعرض خلال السطور التالية أعلى خمس شهادات ادخار في السوق المصرفي المصري:

١_شهادة البنك الخليجي

أعلن البنك الأهلي الخليجي عن طرح شهادة ، تحت مسمى “ثروة بلس” بمعدل عائد ثابت خلال السنة الأولى قدره 23% سنويا، ومعدل العائد متغير بعد مرور سنة، ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

2_ أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار جديدة بعائد 65%، بالجنيه المصري فقط وللعملاء الأفراد.

طرح شهادات استثمار جديدة

وكشف البنك العربي الأفريقي عن تفاصيل شهادة الادخار الجديدة، موضحا أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

ووفقا للبنك، تبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة.

3_ يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدمًا لجميع العملاء من الأفراد.

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدمًا ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

4_ شهادة بنك التنمية الصناعية

تصدر شهادة شهادة " اختيارك" الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.

الحد الأدني 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه مصرى بدون حد أقصى.

الشهادة اسمية ولا يجوز التنازل عنها.

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

سعر العائد ثابت طوال مدة الشهادة طبقًا لدورية صرف العائد:

دورية صرف أسبوعي بعائد 16.50% سنويًا

دورية صرف شهري بعائد 17.00% سنويًا

دورية صرف ربع سنوي بعائد 17.25% سنويًا

دورية صرف نصف سنوي بعائد 17.50% سنويًا

دورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنويًا

يمكن شراء الشهادات بأسماء الغير وأسماء القصر بالشروط والأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك.

5- شهادة بنكي الاهلي ومصر بعائد ثابت 19%

وينتظر الملابين طرح شهادات ادخار اخري عقب اجتماع البنك المركزي الخميس القادم حيث من المقرر ان تصدر لجنة السياسات النقدية في البنك اسعار الفائدة الجديدة