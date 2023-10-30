الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

طائرات الاحتلال تستهدف المركز الثقافي الأرثوذكسي في قطاع غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بقيام طائرات الاحتلال باستهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي بمنطقة تل الهوا في قطاع غزة.

استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة بسلاح المدفعية.

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قصف المستشفى التركي في غزة

كذلك قصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد استهدف القصف الجوي الإسرائيلي الطابق الثالث في المستشفى.

مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة قد أكد أن هناك مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني، مؤكدا أن جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال.

وقال: إن هناك أعدادا كبيرة من العالقين لا تزال تحت أنقاض المباني المقصوفة.

 

ضرب مستشفيات غزة بطائرات الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء، أن 34% من المستشفيات العاملة في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية في بيانها حول مستشفيات غزة، أنه تم خروج 12 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى.

وفي حديثها خلال أحد البرامج الإذاعية الأردنية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية في حديثها عن ضرب مستشفيات غزة، إن 7 منها خرجت عن الخدمة وباتت غير صالحة للعمل والخمسة مستشفيات الآخرين خرجوا عن الخدمة بسبب نقص الوقود وبالتالي باتت خالية من الكهرباء.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات غزة باتت اليوم تعتبر بمثابة مقابر جماعية والوضع فيها كارثي.

 

مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية 

 وحذرت الوزيرة الفلسطينية من وقوع كارثة سياسية عالمية في قطاع غزة  تضاف إلى الكارثة الإنسانية الموجودة  في القطاع، وذلك بسبب عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون والمعاهدات الدولية التي منحت الحماية الكاملة للمستشفيات والمدنيين أثناء الحروب.

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