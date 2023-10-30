طريقة عمل القهوة الفرنساوي، لذيذة ومميزة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل القهوة الفرنساوى، القهوة الفرنساوى من أنواع القهوة اللذيذة والمميزة التى لها عشاق كثيرون، وهى لا تقاوم.

وطريقة عمل القهوة الفرنساوى، سهلة وبسيطة وهى عبارة عن قهوة باللبن وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القهوة الفرنساوى.

مكونات عمل القهوة الفرنساوى:-

2 ملعقة بن

كوب لبن حليب

2 ملعقة سكر أو حسب الرغبة

طريقة عمل القهوة الفرنساوى:-

نحضر وعاء صغير “كنكة بن”، ونضع بها اللبن الحليب والبن والسكر.

نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ويذوب السكر تماما.

ثم نرفع الكنكة على النار ونقلب، ثم نهدئ النار ونتركها حتى تغلي ولا تفور.

ثم نرفع القهوة الفرنساوى من على النار.

ونصبها فى كوب التقديم وتقدم ساخنة بجانب الشيكولاتة أو الكيك حسب الرغبة.

وهناك طريقة أخرى لعمل القهوة الفرنساوى.

مكونات عمل القهوة باللبن:-

نصف كوب لبن حليب

نصف كوب ماء

2 ملعقة بن

سكر حسب الرغبة

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طريقة عمل القهوة باللبن:-

نحضر كنكة البن ونضع بها الماء واللبن الحليب والقهوة والسكر.

نقلب جيدا حتى تذوب المكونات معا جيدا.

ثم نضعها على النار الهادئة حتى بدء الغليان.

ثم نرفعها من على النار ونقلبها جيدا.

ثم نعيدها للنار مرة أخرى ونتركها حتى الغليان.

ثم نصبها فى كوب التقديم وتقدم ساخنة.

طريقة عمل القهوة الفرنساوى، فيتو

فوائد القهوة

والقهوة لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، ومن فوائد القهوة:-

شرب كوب من القهوة في بداية يومك يجعلك أكثر ذكاء، حيث إن القهوة تحفز وظيفة الدماغ، وهذا يساعد على تحسين الذاكرة، وتحسين مستوى التركيز.

أكدت الدراسات أن من فوائد القهوة؛ أن شرب كوب منها يوميا يقي من مرض الزهايمر.

تساعد على منع الاكتئاب الخفيف والمشاعر السلبية، حيث أن القهوة تعمل على القضاء على الإجهاد والتوتر في جسمك، ولكن على ألا يزيد مقدارها في اليوم عن كوبين فقط.

القهوة تقلل حدوث الذبحة الصدرية ومقاومة للخلايا السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

أهمية القهوة

القهوة مهمة للصحة ولكن عند تناولها خضراء وتعتبر القهوة الأمريكية التى تقدم بغلى حبوب القهوة هى الأعلى فائدة، بينما القهوة التركى تعتبر أسوأ أنواع القهوة لأن حبوب البن يتم تحميصها، والقهوة المفيدة يجب أن تقدم بحبوب بن نيئة غير محمصة، وتكون بدون سكر.