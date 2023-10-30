أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. وتنبيه عاجل من مديريات التعليم للناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

أسعار 48 سلعة في مبادرة تخفيض الأسعار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بعد قرار الوزارة بارتفاع عدد السلع الغذائية إلى 48 صنفا.

وجاءت قائمة أنواع السلع وأسعارها قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي: من هنــا

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وأهمها نظام امتحانات الشهادة الإعدادية.

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وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفوري لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضي، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

رئيس الوزراء يلتقي وفدًا ألمانيًا لاستعراض فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وفد رجال أعمال ألماني مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير/فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد/ بيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

موعد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، موعد عقد اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم عقد الاختبارات الشهرية لطلبة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وسيكون علي مستوي المدارس تحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد.

تنبيه عاجل من مديريات التعليم للناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم المرحلة الأولى

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف بالمرحلة الأولى لتعينهم خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

ونبهت مديريات التربية والتعليم على جميع المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة ومسوغات التعيين لبدء التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد تحذر من طقس الغد، أمطار رعدية متفاوتة الشدة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار غدا الثلاثاء، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تنظيم مسابقة شبابية لربط الإدارة المتكاملة للمخلفات بقضية تغير المناخ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن إطلاق وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مؤتمر "كلايمثون" العالمي للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام ولأول مرة من محافظة قنا تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ " في الفترة من ٣٠ حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألمانية giz ومؤسسة تأثير Impact للعمل البيئى وذلك بحضور د. حازم عمر نائب محافظ قنا، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع وشئون البيئة ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى وزارة البيئة ووحدة إدارة المخلفات بالمحافظة وبمشاركة العشرات من شباب الخريجين وطلاب الجامعات بصعيد مصر قنا واسيوط واسوان وسوهاج والوادي الجديد وغيرها بالإضافة الى العديد من الخبراء والفنيين فى مجال العمل البيئي.

الأزهر يدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى تسخير إمكانياتها لنصر القضية الفلسطينية

أصدر الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا جديدا يتعلق بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.

ودعا الأزهر في بيانه أهالي قطاع غزة إلى الصبر والاحتساب ضد الجرائم الوحشية التي تمارس في حقهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

كما دعاء الأزهر الشريف الحكومات العربية والإسلامية إلى تسخير إمكانياتها من أجل نصر القضية الفلسطينية.

وجاء نص بيان الأزهر إلى الشعب الفلسطيني كالتالي: من هنـــا