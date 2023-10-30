الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،فيتو

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وأهمها نظام امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

txt

توجيه عاجل من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحان الشهادة الإعدادية

txt

وزير التعليم يشهد إطلاق ورشة تعزيز مهارات القراءة والكتابة.. رضا حجازي: اللغة وعاء الفكر.. والتعليم مسؤولية تشاركية

 

نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه الوزير بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار الوزير إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة،  بالإضافة إلى حرية اختيار  الطلاب للمعلمين.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازى عددا من التوجيهات، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي  الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتا أيضا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

كما شدد الوزير على استمرار دور المتابعة الميدانية  للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

 وجاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

 كما وجه  الوزير مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، كما شدد أيضا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

وفي إطار آخر، أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والايجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

العام الدراسى الجديد

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنا جهودهم  فى ضبط وانتظام العام الدراسى الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

Advertisements

وأكد الدكتور رضا حجازي على أنه تم تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

 

كما وجه الوزير بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الإعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.

 

وأكد الوزير أيضا على ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وكافة العاملين فى المؤسسات التعليمية، حفاظا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانات الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الدراسي الجديد وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية