أسعار 48 سلعة في مبادرة تخفيض الأسعار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بعد قرار الوزارة بارتفاع عدد السلع الغذائية إلى 48 صنفا.

أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار

وجاءت قائمة أنواع السلع وأسعارها قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 _سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر يتراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيهًا

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3- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر يتراوح من 40 إلى 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلًا من 52.5 جنيهاَ

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5 بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيها

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه

18 - عبور لاند جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة 250 جراما بـ 16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

20 -عبور لاند جبنة 125 جراما بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة 250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

22- جبنة 250 جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا 36 جنيهًا

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا

32- مكرونة ستار 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة 350 جراما بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا

40- طبق بيض 30 بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

41 - حبات فول معبأ 500 جرام بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيه

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا

46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بمبادرة تخفيض الأسعار،للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأثنى وزير التموين على الاتحاد العام للغرف التجارية واعضائه واتحاد الصناعات المصرية ايضًا وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان )، وفقًا لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعًا.