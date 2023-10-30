الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

تنبيه عاجل من مديريات التعليم للناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم المرحلة الأولى

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف بالمرحلة الأولى لتعينهم خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

 

مسابقة 30 ألف معلم 

ونبهت مديريات التربية والتعليم على جميع المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة ومسوغات التعيين لبدء التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

 

 يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، عبر محركات البحث المختلفة عن مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة للتعيين بالمديريات التعليمية.

 

مسابقة 30 ألف معلم 

 وأوضحت مديريات التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى للتعيين بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

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مسوغات التعيين للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى

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مسوغات التعيين بـ مسابقة 30 ألف معلم 

وفيما يلي الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس:

1-أصل المؤهل الدراسي +4 صور منه.

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2-أصل شهادة الميلاد المميكنة + 4 صور منه.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين.

4- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

5-صحيفة الحالة الجنائية. 

6- الكشف الطبي.

7-برنت الرقم التأميني.

8-إقرار الذمة المالية. 

9-عدد 6 صور شخصية.

10- عدد 4 ملفات ورقية.

 

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

 

استلام كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

 وأوضح أنه بدأت بعض المديريات في استلام كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى،  وبعض المديريات التعليمية الأخرى ستتسلم الكشوف بدءا من اليوم وغد، وذلك تمهيدا للتعاقد معهم من خلال المديريات التعليمية.

 

موقف المستبعدين في مسابقة 30 ألف معلم 

وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قد صرح بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

 

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