الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

أحمد سالم يصل الزمالك للاجتماع مع مجلس الإدارة الجديد

أحمد سالم، فيتو
أحمد سالم، فيتو

وصل لـ نادي الزمالك، منذ قليل، الإعلامي أحمد سالم، لحضور جزء من اجتماع مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بقيادة حسين لبيب. 

 

ويعقد الآن مجلس إدارة الزمالك الجديد للدورة 2023-2027، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، أول اجتماع بعد الفوز بالانتخابات، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

 

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعيين أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي. 

 

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

كما سيعلن الزمالك عن تعيين مدير تنفيذي والأقرب هو أن يكون هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي قائما بأعمال المدير التنفيذي وتعيين حسن موسي مدير تنفيذيا لأعضاء الجمعية العمومية.

 

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موعد مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وتنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

 

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

 

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

 

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

 

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

 

وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

 

وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد شائعات.

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