الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

نقيب التمريض: ضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتطبيقه سريعا

فعالية اليوم العالمي
فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى،فيتو

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن أهمية دور التمريض في أمان وسلامة المريض، لافتة إلى أن أطقم التمريض تقدم نحو 53.5% من خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بشكل يحقق أمان وسلامة المريض المصري.

 

اليوم العالمي لسلامة المرضى

جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تشمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.


وأكدت الدكتورة كوثر محمود أهمية دور التمريض الحيوي في تقديم الخدمة وتقديم المشورة والتثقيف الصحي.


وأشارت إلى ضرورة تفعيل ميثاق أخلاقيات أمان وسلامة المريض مع إضافة أمان وسلامة الفريق الصحي، مؤكدة ضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية وتطبيقه بشكل سريع. 


وطالبت نقيب التمريض بضرورة إدراج ميثاق أمان وسلامة المريض المصري علي موقع المجلس الصحي المصري لاستفادة لأكبر عدد من مقدمي الخدمة الطبية، مع ضرورة إرساله للكليات والمعاهد لوضعه داخل المناهج الدراسية.
 

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يذكر أن المؤتمر عقد بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة مي فريد معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، الدكتورة نجوى متولي عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية.

 

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التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل المجلس الصحي المصري وزير الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي الشامل منظمة الصحة العالمية بمصر

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