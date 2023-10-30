الصحة: 3 ملايين وفاة سنويا بسبب أخطاء التشخيص والعدوى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.

اليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى.

ولفت الوزير خلال كلمته أنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلون عليها" لعام 2023، موجهًا باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكدًا أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

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وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحًا أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جدًا ينتج عنه ما يقرب من 3 ملايين حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية.

سلامة المرضى أمر مهم ومكمل لسلامة الفرق الطبية

من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدمًا غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلون عليها يحقق سلامتهم، موضحًا أن سلامة المرضى أمر مهم ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مشاركة المريض في رحلة علاجه أمر مهم في منظومة العلاج، لافتًا إلى أهمية إعلاء صوت المريض والاستماع إليه في رحلة علاجه من أجل سلامته وبما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم والعلاج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحًا اهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقًا لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنة.