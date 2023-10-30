جراحات السمنة أم الأدوية، ما هي أفضل طريقة لإنقاص الوزن؟

مرض السمنة من أخطر الأمراض التي تواجه الشارع المصري حيث تنتشر حاليًا بين الأطفال والشباب بشكل كبير وموسع بسبب النظام الغذائي القائم على الاكل المشبع بالدهون والسكريات بالإضافة إلى قلة الحركة.

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ويتساءل العديد من الأشخاص حول الطريقة الأمثل لفقدان الوزن نظرا لأن الوسائل قد تعددت في السنوات الأخيرة ويحمل كلا منهم سلبياته وإيجابياته، فهل الجراحة أم الأدوية المختلفة أفضل علاج للسمنة؟ وكيف يختار المريض الأفضل له هو شخصيًا؟

السمنة، فيتو

العمليات الجراحية لعلاج السمنة

وأجاب الدكتور سيد علي جاد، استشاري أمراض السكر والميتابوليزم، على هذا السؤال قائلًا إن نتيجة العمليات الجراحية جيدة ولكن مشكلتها الرئيسية إنها مكلفة للغاية كما أن معظم مرضي السمنة يعتقدون أنها النهاية وأنه من المسموح لهم العودة إلى نمط الحياة السيئ الذي يؤدي في معظم الحالات إلى زيادة الوزن مرة أخرى.

وأشار لـ"فيتو" إلى أن العديد من المرضى يعودون إلى الأكل بنفس النهم السابق قبل فقد الوزن، معتقدين أنهم لن يكتسبوه مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المهم أن يكمل المريض نظام الحياة الصحي الذي بدأ فيه حيث يأكل عدد من السعرات الحرارية محسوب ويقوم بممارسة الرياضة بشكل منتظم وقد يعطيه الطبيب نظام معين يستخدمه لتثبيت الوزن والمحافظة على صحة المريض بعد العملية.

واضاف ان نسبة ٤٥٪ من مرضي السمنة الذي يقدمون على خطوة العملية الجراحية قد يستعيدون الوزن الذي فقدوه مرة أخرى بسبب المعتقدات الخاطئة بان العملية الجراحية هي الحل المطلق لجميع مشاكلهم.

أدوية السمنة

واوضح انه توجد حاليًا أدوية تم التوصل إليه وطرحها بالسوق في السنوات الأخيرة وأثبت أن مفعولها جيدا جدا في انقاص الوزن ولكن المشكلة التي يواجهها المرضى مع هذا الدواء أنه مكلف للغاية ويحتاج إلى أن يتناوله يوميًا، لذلك يتكبد الشخص أعباءً مالية طائلة لينهي البروتوكول علاجي واحد.

وأشار إلى أنه في السنوات القادمة سوف يتم طرح عدد من الأدوية المشابهة لهذا الدواء باهظ الثمن حيث تقوم عدد من شركات الأدوية بالأبحاث في الوقت الحالي إستعدادًا لإصدار أحدث الأدوية، مؤكدًا ان هذا سيؤدي الى وجود خيارات افضل باسعار يقدر عليها المريض المصري كما انه من المتوقع ان تكون اكثر فاعلية كذلك.

علاج السمنة بدون جراحة أو أدوية

وأكد استشاري أمراض السكر أنه من المهم التعامل مع السمنة على محمل الجد حيث تعد السمنة مرض مزمن منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يمكن تصنيفه على أنها في خطورة السرطان لما تسببه من أضرار على الجسم بأكمله والتي يكون علاجها صعب للغاية بعد تدهور الحالة.

ممارسة الرياضة، فيتو

وشدد أن المحدد النهائي لطريقة علاج السمنة لدى المريض هو الطبيب المسؤول عن كل حالة، مضيفًا أنه في الحالات التي لا تستدعي الذهاب للطبيب أو التي لا يصل مستوى السمنة فيها إلى المرضية يمكن اتباع نظام الصيام المتقطع المعروف لمدة ١٦ ساعة صيام ثم أكل كل ما يريده المريض في فترة الإفطار.

وأكد أن النظام الغذائي هو الأساس والأهم لأي شخص يرغب في فقدان الوزن، حيث يمثل أكثر من ٢٥٪ من العملية، بينما تكون الرياضة ١٥٪ فقط.