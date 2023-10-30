الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

تحذير من قصف إسرائيل محيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة (فيديو)

مستشفى الصداقة التركي،
مستشفى الصداقة التركي، فيتو

غزة الآن ، حذر مدير عام مستشفى الصداقة التركي من خطورة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيط المنشأة الطبية التي تعد الوحيدة من نوعها في غزة والمخصصة لمرضى السرطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك قوله، إن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر يوم الإثنين والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المبنى.

 

 المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في غزة

وأضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جرّاء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لـ  مرضى السرطان في غزة.

وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت في المبنى، نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

زيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان

وأوضح أن إسرائيل لم تكتفِ بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، قد أفادت فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

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