لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة جنين بالضفة الغربية

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس أن عناصرها نفذت بعض عملية تعطيل وإعطاب لآليات قوات جيش الاحتلال المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة، ضمن معركة طوفان الأقصى، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأكدت أن قوات الاحتلال سحبت آلية عسكرية بعد أن أعطبتها المقاومة خلال الاقتحام المستمر لـ جنين.

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استشهاد الفلسطينيين



حمل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.



أمريكا تطالب بحماية المدنيين فى غزة



وأضاف جاك سوليفان، عبر شبكة "سي.إن.إن": "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين المقاومة الفلسطينية الذين هم أهداف عسكرية مشروعة "على حد زعمه"، والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن أمريكا واضحة بشأن هذه القضية، وأن الرئيس جو بايدن كرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي أمس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد تليفزيون فلسطين، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المنطقة.