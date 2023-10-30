إصابة شخصين بالرصاص الحي في مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال بجنين

أحداث غزة الآن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين، وفقا لما ذكرته مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

إصابة شخصين في مواجهات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

وأصيب شابان بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

أحداث غزة الآن

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، فجر الإثنين، أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس، بتل الهوا غربي غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.

واستشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

32 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين



ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 شهيدا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها.

الطيران الإسرائيلي استهدف برج المهندسين



واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفل (8 سنوات) في قصف على منزل مدينة رفح.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية، منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.