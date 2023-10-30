إسرائيل تقصف موقعا سوريا عسكريا وتوثقه (فيديو)

غزة الآن، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيديو قال إنه لقصف استهدف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس": "ردا على عمليات إطلاق من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ Advertisements October 29, 2023

مقاتلات إسرائيلية

ولم يكشف الجيش مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه البنية التحتية أو الخسائر التي تسببت بها الضربة، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليلة غارات على درعا وتحديدا في محيط نوى بريف المحافظة الغربي.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 93 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.