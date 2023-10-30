جيش الاحتلال يقصف جنين، و7 إصابات جراء المواجهات

أخبار غزة الآن ، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم جنين، مشيرة إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.



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وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.



أحداث غزة الآن



وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، فجر الإثنين، أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس، بتل الهوا غربي غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.

واستشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

32 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 شهيدا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها.

الطيران الإسرائيلي استهدف برج المهندسين

واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفل (8 سنوات) في قصف على منزل مدينة رفح.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.