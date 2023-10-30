الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح في غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بوجود قصف عنيف في محيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

 

وشن جيش الاحتلال غارات ضخمة على غزة مساء أمس الأحد وأحزمة نارية في شمال القطاع والوسط والشاطئ وتل الهوى ومحيط المستشفى التركي.

 

قصف مكثف على قطاع غزة
 

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.

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وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".
ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.
كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "في جريمة جديدة إسرائيل تهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم وفيها أكثر من 500 نازح".

 

جيش الاحتلال يطالب سكان القطاع بالتوجه للجنوب
 

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، إن دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على المقاومة صارت الآن أمرا ملحا.
وزعم  دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال:على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا… من أجل سلامتهم الشخصية».


وأضاف: نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل.
وقال: إن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 239.

 

جيش الاحتلال يشن غارات ضخمة على قطاع غزة، ويستهدف محيط المستشفى التركي

جيش الاحتلال يطالب سكان قطاع غزة مجددا بالتوجه إلى الجنوب


غزة تواجه الإبادة

 

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 8005 شهداء، منهم 3342 طفلا و2026 سيدة، إضافة إلى إصابة 20242 مواطنا بجروح مختلفة.

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