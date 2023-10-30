آليات إسرائيلية تتوغل بريا في قطاع غزة، والاحتلال يطلب من الصحفيين مغادرة الحدود فورا

أخبار غزة الآن، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، بتوغل آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بريا في قطاع غزة لكيلومترين تقريبا.

الاحتلال يحذر الصحفيين



وأكد: أن الاحتلال الإسرائيلي طلب من الصحفيين مغادرة حدود قطاع غزة فورا.

استشهاد الفلسطينيين

حمل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

Advertisements

أمريكا تطالب بحماية المدنيين فى غزة



وأضاف جاك سوليفان، عبر شبكة "سي.إن.إن": "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين المقاومة الفلسطينية الذين هم أهداف عسكرية مشروعة "على حد زعمه"، والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن أمريكا واضحة بشأن هذه القضية، وأن الرئيس جو بايدن كرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي أمس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد تليفزيون فلسطين، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المنطقة أمس الأحد.

الهجوم البري على غزة

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية: "الانقطاع الكامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل"، مؤكدةً أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية، والتي تصل غزة بالعالم.

كارثة إنسانية بقطاع غزة

وعلقت حركة "حماس" على قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة وتصعيد القصف، قائلةً: إن هذا الأمر يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة، بعيدًا عن أعين الصحافة.