الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، باندلاع اشتباكات مسلحة في مخيم جنين ومستشفى ابن سيناء في المدينة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

تحرك لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين

وأكدت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل عددا من الأبنية المحيطة بمخيم جنين.

 

انقطاع الإنترنت والاتصالات في شمال غزة

وأكد تليفزيون فلسطين، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة، في ظل القصف العنيف الذي تشهده المنطقة أمس الأحد.

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الهجوم البري على غزة

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية: "الانقطاع الكامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل"، مؤكدةً أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية، والتي تصل غزة بالعالم.

 

كارثة إنسانية بقطاع غزة

وعلقت حركة "حماس" على قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة وتصعيد القصف، قائلةً: إن هذا الأمر يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة، بعيدًا عن أعين الصحافة.

قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح في غزة

انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق شمال قطاع غزة

 

وحمّل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عن حماية أرواح الأبرياء في غزة، وسط غضب متزايد بشأن استشهاد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

 

أمريكا تطالب بحماية المدنيين فى غزة
 

وأضاف جاك سوليفان، عبر شبكة "سي.إن.إن": "ما نعتقده هو أن كل ساعة، كل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين المقاومة الفلسطينية الذين هم أهداف عسكرية مشروعة "على حد زعمه"، والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن أمريكا واضحة بشأن هذه القضية، وأن الرئيس جو بايدن كرر ذلك الموقف في اتصال هاتفي أمس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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